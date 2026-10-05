В Карелии будет суд за попытку купить свободу приятелю-иностранцу

Петербуржца будут судить за взятку сотрудникам следствия в Сортавале

Фото: Петрозаводск говорит

Пенсионера-петербуржца обвиняют в даче взятки должностному лицу в крупном размере. Прокуратура Сортавалы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 61-летнего жителя Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По версии следствия, мужчина в июле текущего года предложил взятку в размере 200 тысяч рублей заместителю руководителя Сортавальского следственного отдела Следкома Карелии – в его производстве находилось уголовное дело в отношении иностранного гражданина, который был знакомым петербуржца.

Иностранца заключили под стражу; ему грозило наказание в виде лишения свободы и принудительное выдворение за пределы России. Желая помочь своему знакомому избежать уголовного наказания и депортации, житель Петербурга предложил деньги должностному лицу, чтобы приятелю отменили меру пресечения в виде заключения под стражу и дали возможность покинуть нашу страну.

В служебном кабинете при передачи части денег в размере 100 тысяч рублей обвиняемый был задержан правоохранителями.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.