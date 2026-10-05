В надежде на легкий заработок жительница Карелии взяла огромный кредит

Около 900 тысяч рублей перевела мошенникам жительница республики

Фото: Петрозаводск говорит

В Медвежьегорске 56-летнюю горожанку обманули мошенники: женщина лишилась 882 тысяч рублей после общения с незнакомцами. Как это произошло, рассказали в МВД Карелии.

Аферист представился жительнице Карелии сотрудником инвестиционной компании и предложил несложную подработку на финансовой онлайн-бирже, пообещав крупную прибыль. Поверив в возможность без усилий поправить финансовое положение, под его руководством «инвестора» научилась делать вложения.

Чтобы заработать как можно больше, горожанку убедили оформить большой кредит. Поверив незнакомцам, женщина так и сделала, а потом заемные деньги перевела на счёт неизвестного получателя, а также на банковскую карту какого-то Юрия. Только вывести прибыль оказалось невозможно.

Ущерб составил 882 тысячи рублей. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.