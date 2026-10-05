Петрозаводчанин сделал замечание и забил прохожего до смерти

43-летнего мужчину приговорили к исправительной колонии, также он должен выплатить компенсацию морального вреда

фото пресс-службы прокуратуры РК

В Петрозаводске суд осудил мужчину, который жестоко избил прохожего. 43-летнего горожанин признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Трагедия произошла в марте в одном из дворов столицы Карелии. Между мужчинами возник конфликт, вызванный сделанным замечанием в адрес потерпевшего, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в прокуратуре.

Обвиняемый не менее четырех раз ударил потерпевшего по голове и телу. Удары он наносил ногой. Потерпевший скончался на месте избиения.

Петрозаводчанина приговорили к шести с половиной годам колонии строгого режима. Также он должен будет выплатить стороне потерпевшего 700 тысяч рублей в качестве компенсации. Приговор еще не вступил в силу.