Женщина на Volkswagen подбила мотоциклиста на набережной Варкауса

50-летний водитель «Хонды» травмирован в аварии в Петрозаводске

фото пресс-службы Госавтоинспекции

На набережной Варкауса столкнулись иномарка и мотоцикл «Хонда». Подробности дорожного инцидента, произошедшего днем 3 октября в Петрозаводске, рассказали в Госавтоинспекции.

По предварительным данным дорожной полиции, 44- летняя водитель автомобиля Volkswagen перед поворотом налево на перекрестке не заняла крайнее левое положение на дороге. В итоге автолюбительница совершила столкновение с мотоциклом, который двигался в крайней левой полосе прямо.

В результате столкновения травмы получил 50-летний водитель мотоцикла «Хонда». ГАИ пока устанавливает обстоятельства аварии.