В Эссойле высадили аллею в честь земляков, погибших на СВО

В карельском поселке появилось место, которое теперь наполнено особым смыслом

Фото: Олег Обносов

Рядом с храмом Святителя Николая теперь шумят листвой молодые клены – здесь появилась Аллея Памяти, посвященная землякам, не вернувшимся из зоны проведения специальной военной операции.

На посадку деревьев к храму съехались люди из самых разных уголков района: Сяпси, Кудамы, Алекки, Нижней Салмы, а также из Петрозаводска. Родные и близкие погибших бойцов собрались вместе, чтобы посадить деревья.

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Началось мероприятие с молебна, который провел настоятель храма отец Сергий, – молитва о павших воинах объединила всех присутствующих в общем горе и светлой памяти», – сообщает администрация Эссойльского поселения.

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Всего на аллее высадили тридцать семь кленов. Это не просто озеленение территории, а тридцать семь живых памятников. Каждое дерево посвящено конкретному человеку, погибшему бойцу СВО.

Теперь эта аллея станет для жителей поселения местом тишины и раздумий. Она будет напоминать о том, какой ценой достается мир и хранить память о погибших.