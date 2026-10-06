Непогода пришла сегодня в Карелию

Мечты о пледе и камине во вторник будут актуальны как никогда

Фото: Петрозаводск говорит

Во вторник, 6 октября, придется проявить силу воли – непогода обещает царить весь день, закручивая гайки уже с ночи. Так что все мысли о теплой дачной печке, бане и кресле-качалке с книгой и чашкой какао придется оставить до выходных. Будни есть будни, они такие, порой очень суровые – вот как сегодня например.

О масштабах непогоды рассказали специалисты республиканского гидрометцентра.

В Карелии будет облачно с прояснениями. Дожди ожидаются небольшие, местами пройдет умеренный дождь, на востоке республики – местами сильный. Ветер будет дуть юго-западный умеренный с порывами до сильного. Температура воздуха +7, +12.

Облачно с прояснениями будет и в Петрозаводске. Пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный умеренный и тоже – с порывами до сильного. Температура воздуха осен+11, +13. Атмосферное давление будет падать.

По данным российского гидрометцентра, в Калевале +11,

в Сегеже +12,

в Суоярви и Медвежьегорске +13,

в Кеми, Кондопоге, Пудоже, Сортавале, Олонце +14.