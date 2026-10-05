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7 октября 2026
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Погода

Дожди во вторник нарушат ночной сон жителей Карелии

Местами в республике пройдут сильные дожди
капли ночного дождя на стекле
Фото: Петрозаводск говорит

О погоде в Карелии во вторник, 6 октября, рассказали специалисты республиканского гидрометцентра.

В регионе будет облачно с прояснениями. Ночью в большинстве районов ожидается дождь, местами сильный. Днем осадки прогнозируются небольшие, местами пройдет умеренный дождь, на востоке республики – местами сильный. Ветер будет дуть юго-западный умеренный с порывами до сильного. Температура воздуха ночью +4, +9,  днём +7, +12.

Облачно с прояснениями будет и в Петрозаводске. Ночью  дождь, днем кратковременные дожди. Ветер юго-западный умеренный и тоже – с порывами до сильного. Температура воздуха в ночные часы +7, +9, днём +11, +13. Атмосферное давление будет падать.

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