Шторм надвигается на Карелию

Сильный дождь и ветер до 23 м/с во вторник обрушатся на Карелию

Фото: Петрозаводск говорит

О непогоде, которая ожидается уже во вторник, предупредили экстренные службы Карелии.

Так, в течение суток 6 октября местами по республике ожидается сильный дождь, сообщили в региональном МЧС.

Уже с 03-06 часов во вторник в республике ожидается усиление юго-западного, западного ветра с порывами до 15-20 м/с. Сильный порывистый ветер сохранится днем 6 октября и ночью 7 октября.

На крупных водоемах Карелии порывы ветра могут достигать 23 м/с.

«Будьте внимательны!» – призвали экстренные службы Карелии.

Напомним, о затяжной непогоде с сильным ветром предупреждалось ранее.