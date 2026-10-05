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5 октября 2026
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Погода

Шторм надвигается на Карелию

Сильный дождь и ветер до 23 м/с во вторник обрушатся на Карелию
непогода
Фото: Петрозаводск говорит

О непогоде, которая ожидается уже во вторник, предупредили экстренные службы Карелии.

Так, в течение суток 6 октября местами по республике ожидается сильный дождь, сообщили в региональном МЧС. 

Уже с 03-06 часов во вторник в республике ожидается усиление юго-западного, западного ветра с порывами до 15-20 м/с. Сильный порывистый ветер сохранится днем 6 октября и ночью 7 октября. 

На крупных водоемах Карелии порывы ветра могут достигать 23 м/с. 

«Будьте внимательны!» – призвали экстренные службы Карелии.

Напомним, о затяжной непогоде с сильным ветром предупреждалось ранее.

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