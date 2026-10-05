Шторм надвигается на Карелию

О непогоде, которая ожидается уже во вторник, предупредили экстренные службы Карелии.
Так, в течение суток 6 октября местами по республике ожидается сильный дождь, сообщили в региональном МЧС.
Уже с 03-06 часов во вторник в республике ожидается усиление юго-западного, западного ветра с порывами до 15-20 м/с. Сильный порывистый ветер сохранится днем 6 октября и ночью 7 октября.
На крупных водоемах Карелии порывы ветра могут достигать 23 м/с.
«Будьте внимательны!» – призвали экстренные службы Карелии.
Напомним, о затяжной непогоде с сильным ветром предупреждалось ранее.