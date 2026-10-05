Эксперименты продолжаются: в Карелии стартовал этнолагерь «Традиции»

45 молодых людей и девушек из разных уголков страны дадут в Петрозаводске импровизированный концерт

фото: Петрозаводск говорит

В Петрозаводске стартовал этнолагерь «Традиции» (12+). С 5 по 9 октября 45 молодых людей и девушек из разных регионов России будут творить и экспериментировать, а итогом их совместной работы станет концерт-импровизация.

Remote video URL

В этом году организаторы этнолагеря соединили танцевальное, певческое, инструментальное и электронное искусство. Что из этого получится, увидим уже 9 октября.

В программе «Гость в студии» руководители Центра народного творчества и культурных инициатив Карелии рассказали о том, почему форма такого этнолагеря прижилась за много лет и нравится молодежи, карелы танцевали или играли, нужны ли видеоуроки по карельским танцам и как музыкант-электронщик может дополнить кантеле.