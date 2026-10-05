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5 октября 2026
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Культура

Тысячи книжных новинок поступило в три библиотеки Карелии

Книжный фонд обновили в Петрозаводске, Сосновце и Хаапалампи
стеллаж с книгами
изображение сгенерировано Алисой AI

Новые книги поступили в модельные библиотеки. Обновление книжного фонда коснулось Сосновецкой сельской библиотеки, Хаапалампинской библиотеки и Центральной городской детской библиотеки имени В. М. Данилова в Петрозаводске.

В их фонды в 2026 году поступило 9 224 издания: в Сосновец – 1971 книга, в Хаапалампи – 2890 и в Петрозаводск – 4363 издания, рассказали в карельском министерстве культуры.

В ведомстве считают. что после модернизации библиотеки стали более удобными для чтения, учебы, общения и проведения культурных мероприятий. В прошлом году в Карелии открылись модельные библиотеки в Кааламо и Найстенъярви.

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