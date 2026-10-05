Образ будущего Петрозаводска формируется сегодня

Эксперты обсудили, какой может быть столица Карелии в 2040 году

Фото: Петрозаводск говорит

4 октября состоялась проектная ассамблея «Петрозаводск 2040: город, где можно состояться». В семинаре по обсуждению будущего столицы республики участвовали премьер-министр Карелии Андрей Сергеев, несколько министров республиканского правительства, депутаты Заксобрания и Петросовета, включая нового председателя городского совета. Федеральным экспертом стал Андрей Полосин – руководитель проекта «ДНК России».

«Немногие регионы ведут такую работу: обсуждают своё будущее и ищут пути его воплощения. Вы молодцы, что взялись за это»,

– отметил Андрей Полосин.

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По итогам встречи он попросил направить ему сводные таблицы с результатами работы лабораторий и пообещал продолжить совместную работу по образу будущего Карелии и её столицы.

Премьер-министр Андрей Сергеев участвовал в работе на протяжении всей ассамблеи, обсуждал предложения участников и подчеркнул, что государственная поддержка должна соединяться с ответственностью проектных команд:

«Я готов выслушивать проекты и помогать ресурсами. Но важно, чтобы за предложениями стояла готовность самих людей действовать и работать над их реализацией, не забывая о конкретном результате».

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Базовую рамку дискуссии задал образ будущего Карелии «Форпост Русского Севера», разработанный клубом с участием Сергея Переслегина и Андрея Безрукова и ранее принятый за основу на расширенном семинаре с участием Главы республики. Его продолжением стала рабочая концепция Петрозаводска как «Мастерской Русского Севера».

«Мастерская» – это образ современного промышленного, образовательного и культурного города, создающего решения для северных территорий и людей, способных эти решения создавать. Петрозаводск должен собирать задачи районов, предприятий и сообществ, соединять для их решения власть, производство, образование, бизнес и проектные команды, а затем возвращать готовые решения всей Карелии. Главное человеческое обещание концепции: в Петрозаводске можно стать мастером своего дела, создать семью и жить достойно.

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Руководитель Экспертно-дискуссионного клуба Карелии Максим Мазуровский отметил:

«Будущее нужно изучать и его можно проектировать вместе. Изучив прогноз погоды, мы выбираем одежду, изучив востребованные через 5-10 лет профессии, мы выбираем ВУЗ для детей. Так же мы выбираем место для жизни и работы. И если мы не участвуем в проектировании своего будущего, этот выбор сделают за нас».

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В практической части участники работали в пяти проектных лабораториях, посвящённых экономике, образованию, культуре, качеству жизни и переходу от образа будущего к конкретным действиям. Команды определили сильные стороны концепции, обозначили спорные положения и предложили проектные решения для Петрозаводска и Карелии.

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Сейчас клуб сводит результаты в общую карту согласия и разногласий, анализирует проектные предложения, возможных руководителей, партнёров, ресурсы и первые шаги. Итоговые материалы будут направлены Андрею Полосину, руководству республики, администрации Петрозаводска и ПетрГУ. На их основе планируется сформировать проектные группы и программу работы на ближайшие полгода.

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Семинар подтвердил роль Экспертно-дискуссионного клуба Карелии как межотраслевой площадки, где представители разных сфер могут не только обсуждать стратегические вопросы, но и собирать команды для их практического решения. Будущее Петрозаводска начинается с людей, готовых принимать за него ответственность.