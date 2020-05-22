22 мая 2020, 18:09
Общество

Первый губернатор Карелии продержался на посту чуть более года

В мае 1784 года Екатерина II назначила правителя вновь образованного Олонецкого наместничества

Журналист Александр Тихий вспоминает первого губернатора Карелии (Олонецкой губернии) Гавриила Романовича Державина, который продержался на посту чуть более года.

В мае 1784 года Екатерина II подписала указ о назначении действительного статского советника Гаврилы Романовича Державина на должность правителя вновь образованного Олонецкого наместничества. Непродолжительное пребывание на посту первого Олонецкого губернатора (середина сентября 1784 г. – октябрь 1785 г.) дало возможность Державину на деле реализовать свои воззрения на власть: «пред троном не сгибаться, стоять – и правду говорить».

Летом 1785 года Державин отправился для обозрения Олонецкого края. Он проехал в лодке и на лошадях около двух тысяч километров. Первое описание водопада Кивач принадлежит именно Гавриле Романовичу.

Подробнее смотрите в видеосюжете: 

Для справки

«По-Тихому». В этой рубрике известный карельский журналист Александр Тихий делится своими наблюдениями о родном городе и республике Карелия. Его авторская работа – это новый взгляд, на давно известные факты.

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