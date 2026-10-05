В Петрозаводске УК «подготовила» дом к зиме, не подключив батарею

Коммунальщики повесили на крючок часть радиатора на стену в доме, в котором в феврале прорвало чугунную батарею

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Жильцов деревянного дома в Петрозаводске возмутил ремонт батареи в подъезде.

В доме № 24 на Советской улице 27 февраля на три дня отключили отопление, вода в чугунном радиаторе замерзла, батарею разорвало, после оттепели подъезд несколько часов заливало кипятком, рассказала редакции «Петрозаводск говорит» читательница.

По словам женщины, жильцы деревянного многоквартирного дома обращались в управляющую компанию и предупреждали о проблеме. Чугунный радиатор сняли и положили на пол в подъезде, в таком положении он пролежал больше полугода.

Осенью работники из УК появились в доме. По словам читательницы, 30 сентября представитель компании «Петрогиц» приехал устанавливать новый радиатор. Но вместо чугунного радиатора, который ранее стоял в подъезде, рабочие установили небольшой радиатор на несколько секций. По мнению женщины, новый радиатор несопоставим с прежним по размеру и теплоотдаче. При этом одну дополнительную секцию рабочие просто повесили на крючок — не подключив к системе отопления. Секция легко снимается со стены. Женщине предложили подписать акт выполненных работ, но она отказалась.

«Хотелось бы получить ответ: это действительно считается выполненной работой и подготовкой нашего подъезда к отопительному сезону?» - задает вопрос петрозаводчанка.