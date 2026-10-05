«Внимание всем!»: сирены завоют в среду по всей Карелии

Систему оповещения проверят в республике

Фото: Петрозаводск говорит

В среду, 7 октября, в 10:40 в Карелии проверят систему оповещения населения.

Утром будет подан сигнал «Внимание всем!». Он подается, чтобы привлечь внимание населения к аварии, катастрофе, стихийному бедствию, угрозе нападения противника, предупредили в МЧС Карелии.



Сигнал может подаваться несколькими способами: включением сирен, прерывистыми гудками транспорта и других средств громкоговорящей связи, в том числе установленных на автомобилях службы охраны общественного порядка и Госавтоинспекции.

По информации ведомства, на это время эфир общероссийских телеканалов и радиостанций будет замещен информацией по безопасности.

Image Фото: МЧС Карелии

В МЧС попросили предупредить близких о предстоящей проверке.

Ранее также сообщалось, что это учебная проверка, никаких чрезвычайных ситуаций нет и просят сохранять спокойствие и отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям.