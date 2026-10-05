Движение через переезд в Мелиоративном ограничат почти на месяц

Водителей попросили продумать варианты объезда железнодорожного переезда на Шуйском шоссе

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

Движение через переезд вблизи поселка Мелиоративный ограничат с сегодняшнего дня. В пресс-службе Октябрьской железной дороги пояснили, что ограничения связаны с работами в границах железнодорожного переезда на Шуйском шоссе.

Движение через переезд ограничат с десяти часов вечера 5 октября до полуночи 2 ноября.

Железнодорожники пообещали, что проезд транспорта в отдельные дни будет осуществляться по выделенным полосам в реверсивном порядке. Регулировать движение должен будет работник дистанции пути. Водителей попросили продумать варианты объезда заранее.