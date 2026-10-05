Ребенок и его мать погибли при пожаре в Подмосковье

Следователи выясняют обстоятельства смерти людей в российском регионе

Фото "Петрозаводск говорит"

В Московской области 41-летняя женщина и ее трехлетний сын погибли на пожаре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет.

По данным источника, трагедия случилась в воскресенье в одном из дачных участков области. Тела людей нашли после пожара. Предварительной причиной случившегося считается неисправность электросети, произошло короткое замыкание.

Следователи провели осмотр места случившегося. Назначены экспертизы.

Ранее сообщалось о том, что два человека погибли от лап медведей в российском регионе.