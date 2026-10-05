Петрозаводчане пожаловались на опасные щели на Онежской набережной

Раскиданные блоки и первый пострадавший ребенок: любимое место для прогулок превратилось в полосу препятствий

фото паблик «Подслушано в Птз»

Гулять на визитной карточке Петрозаводска стало небезопасно. Строительные инструменты брошены на Онежской набережной, раскиданы блоки, вблизи бордюров – щели – легко не заметить и споткнуться. Один ребенок уже ударился коленом, о чем рассказали в паблике «Подслушано в Птз».

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«Вышли с ребенком прогуляться по нашей обещанной отреставрированной набережной, однако, был в шоке. Прошлись от ротонды до Онежского замка и вот результат: недоделанная плитка, местами прорехи, в моменте ребенок провалился и ударился коленом, везде разбросаны блоки и оставленный инструмент. Работников не видно, ни подрядчиков, ни субподрядчиков, все открыто никаких вешек об опасности», - поделился впечатлением горожанин.