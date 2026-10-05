В России впервые протестировали 5G-роутер

Специалисты МегаФона впервые протестировали устройство Wewins C150, адаптированное для российских сетей компанией СофтМастер. Оно успешно прошло все проверки

Фото предоставлено и принадлежит пресс-службе ПАО МегаФон

5G-роутер позволяет задействовать мобильную сеть не только на смартфонах, но и как источник интернета для домашних устройств. Он принимает сигнал базовой станции и раздает его в локальной сети, к которой пользователь подключает телефон, компьютер, телевизор и другую технику. Поэтому самому устройству не обязательно поддерживать технологию — достаточно возможности подключиться к роутеру по Wi-Fi или кабелю.

В ходе испытаний специалисты убедились, что заявленные производителем скорости передачи данных соответствуют реальным, агрегация несущих частот работает корректно, а 5G-диапазоны поддерживаются. Помимо этого, роутер без разрыва соединения переключался между разными технологиями.

При тестировании абонентского оборудования важно проверить, как устройство ведет себя не только в штатном режиме, но и при изменении условий подключения к сети. Для 5G-роутера это особенно актуально, поскольку он используется как точка доступа сразу для нескольких пользовательских устройств. Проведенные испытания позволяют оценить стабильность его работы и убедиться, что заявленные производителем характеристики соответствуют реальной работе устройства в сети,

—руководитель Центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования МегаФона Александр Джакония.

Wewins C150 уже представлен на мировом рынке. Данные, полученные в ходе испытаний российской версии, направили специалистам СофтМастера — их учтут при дальнейшей доработке устройства. Для работы в отечественных сетях роутер адаптировали с учетом требований МегаФона к радиочастотным параметрам, а его интерфейс перевели на русский язык.

СофтМастер всегда стоял у истоков внедрения передовых технологий и обеспечивал российский рынок операторов связи новейшими телекоммуникационными устройствами. Мы заранее подготовились к развитию сетей пятого поколения в России и готовы одними из первых предложить рынку современные девайсы, которые позволят в полной мере воспользоваться преимуществами мобильного интернета 5G — прежде всего высокой скоростью передачи данных и стабильным соединением,

— поделился генеральный директор компании СофтМастер Дмитрий Кожевников.