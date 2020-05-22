Парфенчикову стало стыдно за министра по дорожному хозяйству

Во время онлайн-трансляции выступления главы РК Артура Парфенчикова, который вместе с министром по дорожному хозяйству Сергеем Щебекиным рассказывал о планах по приведению карельских дорог в нормальное состояние, министр попал под «горячую руку». Парфенчиков сказал, что ему стыдно за неосведомленность нового министра. Да и сам Щебекин вынужден был признаться, что стыдно за себя и ему.

Заметное раздражение губернатора вызвало то, что Щебекин не смог четко рассказать, какие дороги в Петрозаводске планируется отремонтировать в этом году. В рамках подготовки к 100-летию Карелии Петрозаводск на ремонт дорог получил 487 миллионов рублей.

Сергей Щебекин, заглядывая в заранее подготовленные материалы, стал перечислять дороги, которые планируется отремонтировать. Это Соломенске и Вытегорское шоссе, Лесной и Первомайский проспекты, улицы Муезерская, Ватутина, Островского, Чапаева и так далее. Щебекин запнулся, когда стал искать название улиц, которые планируется отремонтировать на дополнительно выделенные 300 миллионов рублей. На помощь пришла пресс-секретарь главы РК Марина Кабатюк, перенаправившая граждан на сайт петрозаводской администрации, где можно отыскать список этих дорог.

Второй ляп министр допустил, когда назвал дорогу на Суоярви федеральной, хотя она находится в республиканской собственности.

- Сидеть - в бумажках копаться… Должно все отскакивать с языка. Мне стыдно, я вообще просто поражен этой ситуацией. Вроде бы в соцсетях отвечаете достаточно конкретно, а здесь что за ответы, что за копание в бумажках?

– отчитал губернатор министра.

Сергей Щебекин вынужден был согласиться с оценкой главы РК и признать, что ему стыдно за себя. Артур Парфенчиков предложил перенести разговор на следующую неделю, чтобы дать время министру как следует подготовиться.