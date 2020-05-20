20 мая 2020, 20:09
Общество

Вырытый Чарльзом Гаскойном пруд найден в Петрозаводске

Даже небольшие ямки в карельской столице имеют историческое значение

Журналист Александр Тихий выяснил, что небольшое углубление в Губернаторском парке в центре Петрозаводска имеет искусственное происхождение. Здесь когда-то рыл себе небольшой пруд шотландский масон Чарльз Гаскойн.

Гаскойн прибыл на Олонецкие заводы в сентябре 1786 года и начал перестройку находящегося в городе Петрозаводске Александровского пушечно-литейного завода, который был модернизирован в 1773 и 1774 годах под руководством бергмейстера А. С. Ярцова. В том же 1786 году, ему удалось пустить в действие одну из доменных печей при помощи новой цилиндрической раздувальной машины, и отлить из воздушных печей первую чугунную пушку в присутствии тогдашнего Олонецкого наместника Тутолмина.

С 1786 по 1803 год – начальник Олонецких горных заводов в Карелии, проживал в городе Петрозаводске. Организовал и непосредственно руководил масонской ложей, в состав которой входили все наиболее заметные чиновники-иностранцы Олонецких горных заводов, а также англичане-мастеровые, прибывшие в Петрозаводск с Гаскойном.

Подробнее в видеосюжете:

Для справки

«По-Тихому». В этой рубрике известный карельский журналист Александр Тихий делится своими наблюдениями о родном городе и республике Карелия. Его авторская работа – это новый взгляд, на давно известные факты.

 

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