«Лучше молиться»: как в Карелии подготовились к нашествию клещей

В Карелии начался клещевой сезон. И не просто начался: из-за укусов паразита уже пострадали сотни жителей республики. Между тем, в регионе – проблемы с закупками противоклещевого иммуноглобулина, который является единственным лекарством в случае заражения энцефалитом. А клещей на анализ нужно возить в Петрозаводск своим ходом, даже из самых дальних районов.

О проблеме узнала жительница Пудожа Ираида Гришина. Еще в начале мая она выяснила, что в районной больнице нет иммуноглбулина. Женщина пожаловалась главе региона Артуру Парфенчикову. В результате ей пришел ответ от министра здравоохранения Михаила Охлопкова. Гришина цитирует министра: «В настоящее время Пудожская ЦРБ не может заключить договоры со страховой компанией, так как на российском фармацевтическом рынке нет иммуноглобулина для иммунопрофилактики клещевого энцефалита. Поставщики препарата не могут его закупить».

7 мая Гришина написала в Минздрав России. После этого Михаил Охлопков сообщил ей, что их ведомство тоже подготовило запрос в федеральный центр (это подтвердили в министерстве). Но уже в середине мая внезапно выяснилось, что с иммуноглобулином в регионе все в порядке. По крайней мере, об этом порталу «Петрозаводск говорит» сообщили в Минздраве Карелии.

– Иммуноглобулин для проведения экстренной иммунопрофилактики клещевого энцефалита закуплен и распределён по медицинским организациям в полном объёме. В настоящее время на отечественном фармрынке иммуноглобулин отсутствует,

– заявили в министерстве.

Любопытно, что в ответе Минздрава сказано: «Для введения иммуноглобулина против клещевого энцефалита следует обращаться в поликлинику по месту жительства». В первой же петрозаводской поликлинике, куда позвонил журналист нашего портала, нам заявили, что инъекций иммуноглобулина они никогда не делали. Интересно, кто же ошибается?..

Нам этом странности не заканчиваются. «ПТЗ говорит» решил проверить, как обстоят дела с поставками лекарства в районных больницах. В кемской ЦРБ сообщили, что препарат имеется, но его недостаточно.

– Десять доз где-то есть, и всё. Это очень мало. Эти десять доз могут уйти очень быстро. В течение месяца они точно кончатся. Сезон-то клещевой начался, поток уже пошел.

– Есть ли перспектива, что в ближайшее время привезут?

– Я не думаю. Заявки дали на закупки, но пока тишина, – сообщил и.о. главного врача Закир Халилов.

В других медицинских учреждениях, до которых мы дозвонились, нам на нехватку иммуноглобулина не жаловались. При этом в сайте госзакупок легко найти проваленные аукционы на приобретение лекарства. На конкурсы просто не поступает заявок от поставщиков.

В пудожской ЦРБ, с которой и началась шумиха, Ираиде Гришиной сообщили следующее. Рассчитывать на получение иммуноглобулина могут ветераны Великой Отечественной войны, беременные женщины, дети до четырех лет и подростки, которых клещ укусил в область головы и шеи. Этим людям препарат дадут бесплатно, причем отправлять паразита на исследование им не нужно.

Кроме того, экстренную профилактику проводят взрослым, если укусивший их клещ окажется энцефалитным, а прививок не было.

– Для проведения экстренной иммунопрофилактики и лечения клещевого энцефалита в ЦРБ иммуноглобулин имеется. Он приобретен за счет средств бюджета Республики Карелии и поставлен в конце 2019 года, – сообщили в больнице.

А вот купить иммуноглобулин для проведения профилактики без исследования клеща взрослым не получится.

– В настоящий момент это не представляется возможным, так как, по информации поставщиков лекарственных препаратов, иммуноглобулин находится на сертификации до июля 2020 года. Поставщики лекарственных препаратов отказываются заключать договоры на поставку иммуноглобулина, в связи с чем ЦРБ не имеет возможности заключать договоры со страховыми компаниями, – сообщили Ираиде Гришиной.

Что же в итоге? Если взрослого человека, например, в Пудожском районе укусит клещ, он не сможет получить профилактическое лечение даже за деньги. Иными словами, иммуноглобулина все-таки не хватает, несмотря на все уверения Минздрава.

Проблему, казалось бы, можно решить, отдав паразита на исследование: если клещ окажется переносчиком болезни, человеку всё же дадут иммуноглобулин. Но тут возникает еще одна трудность. Для того чтобы специалисты обследовали паразита, его нужно доставить в Петрозаводск. Самостоятельно. Хоть их Пудожа, хоть из Лоухи.

– Вытащат тебе клеща, в баночку положат, и вези его в Петрозаводск. А как, например, мне это сделать?

– возмущается Ираида Гришина.

Проблема усугубляется тем, что в Карелии сейчас не ходит общественный транспорт. Получается, людям, лишенным машины, придется заказывать такси (!), чтобы доставить укусившего их паразита в Центр эпидемиологии. Нет денег на такси? Ну тогда молись, чтобы клещ оказался не энцефалитным.

Эту информацию порталу «Петрозаводск говорит» подтвердили в Лоухской ЦРБ. Напомним, что Лоухи от Петрозаводска отделяют более пятисот километров.

– А как вы себе представляете централизованную доставку? По почте отправлять? – ответили нам на вопрос о том, нужно ли пациентам ехать с паразитом в столицу. – Сейчас с коронавирусом машина ходит в Петрозаводск два раза в неделю. И раза три-четыре в неделю возим больных в межрайонные центры с инсультами, инфарктами… И если мы будем гонять машину из-за одного клеща, то у нас денег не будет, даже чтобы шприцы купить.

– Люди, если заинтересованы, отвезут и сами. Сейчас проблем с личным транспортом ни у кого нет, жалоб никогда не было,

– сказала и.о. главврача Евгения Ошевнева.

Однако медик сообщила, что клеща могут отвезти на анализ, если есть попутный транспорт. То же самое рассказали в ЦРБ других районов Карелии: когда имеется возможность отвезти паразита на попутке, у человека его возьмут. Нет попутки – решайте проблему сами.

В общем, все это – прекрасная иллюстрация того, в каком состоянии находится и карельская, и российская система здравоохранения, да и в целом социальная инфраструктура. Ситуация, когда человек должен на такси за сотни километров везти на исследование клеща, в 21 веке кажется немыслимой. Также трудно представить, что в огромной и, вроде как, развитой стране попросту нет лекарства, необходимого для лечения и профилактики смертельно опасного заболевания. Всегда было – а сейчас, видишь ли, нет. Но вот, оказывается, и такое возможно. Всё-таки Россия – страна возможностей.

Георгий Чентемиров