На гроб Наполеона положили карельский камень

Журналист Александр Тихий заинтересовался темой карельского малинового кварцита. Вот его история.

Еще в бытность Николая II французы, выбирая по миру подходящий камень на надгробие Наполеону I Бонапарту, были поражены пламенем нашего карельского Шокшинского кварцита. Когда этот гранит отполируешь до алого блеска, то он просто пожарит. Такой редкий колер, нигде не встречаемый в мире, только у нашего карельского камня.

Но, как говорится, «война – войной, а обет по расписанию». И французы дипломатично попросили Николая I продать им этот камень. Характерно, что Николай деньги не взял. «На гроб Наполеону? Не жалко!» – сказал император. Так и поступили: камень отправили, но деньги не взяли. Судя по всему, нашему монарху даже понравилось, что на надгробии Наполеона грозным напоминанием лежит российский камень. Карельский камень, – добавим мы.

Для справки

«По-Тихому». В этой рубрике известный карельский журналист Александр Тихий делится своими наблюдениями о родном городе и республике Карелия. Его авторская работа – это новый взгляд, на давно известные факты.