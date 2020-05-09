Подписано распоряжение о смягчении режима самоизоляции в Карелии

Сегодня Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение по изменению действующих на территории региона ограничительных мер, сообщает Управление пресс-службы Главы Республики Карелия. О всех этих новшествах Парфенчиков говорил в минувший четверг, 7 мая, на «прямой линии» с населением Карелии.

Мы решили напомнить их еще раз.

Сохраняются ограничения для граждан по выходу из дома. По-прежнему выходить можно только в ряде случаев: для получения медицинской помощи, совершения необходимых покупок, ухода за пожилыми родственниками, к месту работы, которая не приостановлена в соответствии с настоящим распоряжением, а также в других случаях, оговоренных в документе.

При этом с 12 мая на всей территории Карелии разрешаются прогулки возле дома, в парках и скверах. До 11 мая администрации городских округов и поселений должны определить места для прогулок и занятий спортом и довести информацию до населения.

Одним из важных нововведений является обязательное ношение маски в общественных местах с 10 мая. Продажа товаров и предоставление услуг будет осуществляться только при использовании гражданами средств индивидуальной защиты.

С 15 мая 2020 года в Карелии разрешается работа организаций и индивидуальных предпринимателей, занимающихся дополнительным образованием, при условии проведения учебных занятий, в масках как для персонала, так и для обучающихся, с обязательной дезинфекцией помещения и ведения карантинного журнала.

Детские сады не будут работать до 25 мая, с 26 мая планируется начало работы дежурных групп или дежурных детских садов.

До 25 мая продлевается приостановка работы общественного транспорта и объектов туристского показа. До этой даты остаются закрытыми и торговые центры, объекты розничной торговли, кроме магазинов, торгующих продуктами, стройматериалами, товарами первой необходимости, аптек, пунктов связи и АЗС. Правило не распространяется на объекты, расположенные в так называемых «чистых районах». Согласно распоряжению к ним отнесены: населенные пункты Муезерского, Калевальского, Суоярвского, Беломорского, Пудожского районов, Лоухского района, за исключением Чупы, Кемского района, за исключением Кеми и Рабочеостровска.

В указанных городах и районах допускается работа парикмахерских, салонов красоты, бань и саун с соблюдением ряда условий. Это: предварительная запись с соблюдением временного интервала не менее 20 минут между посетителями, оказание услуг в отдельном кабинете при нахождении в помещении не более 2 лиц, санитарная обработка помещений с применением дезинфицирующих средств после обслуживания каждого клиента, ведение журнала и других.

На остальной территории республики работа салонов красоты, косметических и СПА-салонов приостановлена до 25 мая, однако эти объекты могут оказывать услуги населению только в части уходовых процедур за волосами и кожей головы, маникюра и педикюра, также при соблюдении ряда условий, направленных на обеспечение безопасности как для клиентов, так и лиц, предоставляющих услуги.

Важные изменения касаются прибывших в Карелию граждан из других регионов России. Как и ранее они должны незамедлительно сообщить о своем прибытии и месте проживания на горячую линию Министерства здравоохранения Республики Карелия по номеру телефона 8-800-201-06-57. В свою очередь, те жители Карелии, которые принимают прибывших из других регионов, также должны обеспечить самоизоляцию на срок 14 дней или до получения прибывшими лицами отрицательных результатов обследования на новую коронавирусную инфекцию. Работодатели также обязаны допускать к работе только тех лиц, которые прошли изоляцию или предоставили отрицательные тесты.