09 мая 2020, 19:40
Общество

Парфенчиков спел под гитару в честь Дня Победы

Глава Карелии исполнил песню Юрия Визбора «Рассказ ветерана (Виталий Палыч)»

Как бы мы не относились к главе Карелии Артуру Парфенчикову, но это у него получилось красиво. В честь 75-летия Победы он исполнил песню Юрия Визбора «Рассказ ветерана (Виталий Палыч)».

Кусочек леса редкого за нами,
А дальше – поле, Родина лежит.
И солнце жарит, чтоб оно пропало,
Но нет уже судьбы у нас другой...

Слушаем и наслаждаемся. С праздником вас!

Добавим, что из всех глав Карелии любил петь еще Андрей Нелидов.

 

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Метки: 
день победы
глава Карелии
артур парфенчиков
юрий визбор
«Рассказ ветерана (Виталий Палыч)»
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