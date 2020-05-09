Парфенчиков спел под гитару в честь Дня Победы

Как бы мы не относились к главе Карелии Артуру Парфенчикову, но это у него получилось красиво. В честь 75-летия Победы он исполнил песню Юрия Визбора «Рассказ ветерана (Виталий Палыч)».

Кусочек леса редкого за нами,

А дальше – поле, Родина лежит.

И солнце жарит, чтоб оно пропало,

Но нет уже судьбы у нас другой...

Слушаем и наслаждаемся. С праздником вас!

Добавим, что из всех глав Карелии любил петь еще Андрей Нелидов.