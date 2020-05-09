09 мая 2020, 19:40
Парфенчиков спел под гитару в честь Дня Победы
Глава Карелии исполнил песню Юрия Визбора «Рассказ ветерана (Виталий Палыч)»
Как бы мы не относились к главе Карелии Артуру Парфенчикову, но это у него получилось красиво. В честь 75-летия Победы он исполнил песню Юрия Визбора «Рассказ ветерана (Виталий Палыч)».
Кусочек леса редкого за нами,
А дальше – поле, Родина лежит.
И солнце жарит, чтоб оно пропало,
Но нет уже судьбы у нас другой...
Слушаем и наслаждаемся. С праздником вас!
Добавим, что из всех глав Карелии любил петь еще Андрей Нелидов.