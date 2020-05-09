Публикуем видео, как Петрозаводск празднует День Победы

Сегодня Карелия, как и вся Россия, отмечает ключевую дату своей истории – 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

В этом году День Победы проходит в особых условиях. Традиционные праздничные мероприятия на улицах из-за ограничительных мер, связанных с пандемией, не проводятся. Власть попросила людей остаться дома, чтобы поберечь себя и близких, особенно старшее поколение и ветеранов.

Ранее мы опубликовали фоторепортаж фотографа Ильи Тимина о том, как 75-летие Победы празднует Петрозаводск. Теперь представляем вашему вниманию видеозарисовку оператора нашей видеоредакции Евгения Евдокимова.