Карелия присоединилась к Бессмертному полку онлайн

Наша республика присоединилась к Бессмертному полку онлайн, рассказал на своей странице в соцсетях глава Карелии Артур Парфенчиков

«Да, сегодня мы не смогли пройти колонной по улицам с портретами героев. Но память жива в наших сердцах. Большое количество жителей республики разместили в соцсетях фотографии своих родственников, ветеранов Великой Отечественной войны. И это позволило нам создать онлайн-галерею наших героев на сайте «Wiki-Карелия»,

– пишет он.

Онлайн-галерея будет пополняться и дальше. В год 75-летия Победы присылайте фото и короткий рассказ о боевом пути и наградах ваших родных на сайт https://polk.wiki-karelia.ru – и пусть как можно больше героев пополнят виртуальную галерею памяти.