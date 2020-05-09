Память односельчан увековечена в Рыборецком поселении

К 75-летию Победы в Рыборецком поселении реконструированы мемориалы и установлен новый памятный знак, сообщает Управление пресс-службы Главы Республики Карелия.

Увековечить память односельчан и бойцов сражавшейся в Прионежье 368-й стрелковой дивизии удалось, благодаря неравнодушному отношению местных жителей и помощи предпринимателей. Три мемориальных комплекса с фамилиями участников Великой Отечественной войны практически заново воссозданы в селе Рыбрека, деревнях Другая река и Каскесручей.

На старом памятнике в Рыбреке были написаны фамилии только погибших односельчан. Теперь здесь увековечена память всех, кто уходил на фронт: кто погиб в боях, и кто вернулся, но не дожил до сегодняшнего дня. Мемориальный комплекс состоит из пяти стел, центральную из которых украшает известное изображение командира, поднимающего бойцов в атаку. Украшенный светодиодной подсветкой памятник расположен рядом с Домом культуры, на месте старого мемориала. Окружающая территория вымощена брусчаткой.

Новые стелы появились на захоронениях в деревнях Другая река и Каскесручей. Там тоже облагорожена территория вокруг памятников.

Неподалеку от Ямехручья установили памятный знак в честь воинов 368-й стрелковой Печенгской Краснознаменной дивизии, сражавшейся в Прионежье. Это сформированное в начале войны из сибиряков соединение в 1944 году участвовало в Свирско-Петрозаводской наступательной операции, освобождало столицу Карелии, за что было награждено орденом Красного Знамени.