Петрозаводск празднует 75-летие Победы в Великой Отечественной войне

Сегодня Карелия, как и вся Россия, отмечает ключевую дату своей истории – 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

В этом году День Победы проходит в особых условиях. Традиционные праздничные мероприятия на улицах из-за ограничительных мер, связанных с пандемией, не проводятся. Власть попросила людей остаться дома, чтобы поберечь себя и близких, особенно старшее поколение и ветеранов.

Цветы к Вечному огню за всех жителей республики возложил глава Карелии Артур Парфенчиков. После этого он разместил на своей странице видеопоздравление.

Фотографа Илья Тимин запечатлел праздничный город. Снимки он разместил на своей странице в соцсетях.