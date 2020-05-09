Резкое похолодание надвигается на Карелию

Перед резким похолоданием, которое настигнет Европейскую Россию уже в начале следующей недели, в Карелии ожидается всплеск тепла. 11 мая температура воздуха в Петрозаводске поднимется до +19 градусов.

Резкое похолодание в Карелию придет во вторник, 12 мая. Температура воздуха в карельской столице с 19 градусной отметки упадет до +7 градусов. Ночь возможны заморозки до -1 градуса. Такая погода продлится как минимум до пятницы, 15 мая.

На Севере Карелии минимальная ночная температура будет -3, а максимальная дневная +4 градуса.

Добавим, что об этом похолодании синоптики предупреждали в долгосрочном прогнозе в конце марта 2020 года.

К середине мая, предупреждали синоптики, на севере Карелии не исключена волна холода, пройдут осадки, днем от +3 до +8 градусов. В конце второй декады пройдут кратковременные дожди, температура днем от +9до +14 градусов. К началу третьей десятидневки местами пройдут кратковременные осадки, ветрено, температура днем будет от +5 до +10 градусов

В южных и центральных районах республики в середине мая прогнозировалась облачная погода с прояснениями, небольшие дожди, дневная температура от +8 до +13 градусов, ночью на почве в низких местах возможны слабые заморозки. К концу второй декады станет теплее, днем максимальная температура будет от +14 до +19 градусов, возможны кратковременные дожди.