Названы новые улицы в Петрозаводске, где живут больные COVID-19

На онлайн-карту распространения коронавируса по Карелии нанесены семь новых отметок в Петрозаводске, фиксирующие место проживания людей, заразившихся инфекцией.

Так, судя по карте, 9 мая в столице республики новые заболевшие появились на улицах Парфенова (дом №10), Репникова (№13), Фурманова, Краснофлотской (№34), Сулажгорской, а также на Октябрьском проспекте (№61а) и Лососинском шоссе (№33, корпус 3).

Напомним, 20 новых случаев коронавируса подтверждены в Карелии за сутки. Из них 18 – в Петрозаводске и 2 в Сегеже. Итого на сегодняшний день коронавирусной инфекцией в Карелии заболело 148 человек.