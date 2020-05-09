09 мая 2020, 12:00
Общество

Житель Калевалы за 30 лет собрал уникальные исторические документы

Сергей Кондратьев принял участие в создании республиканской Книги памяти

За 30 лет поисков через руки Сергея Кондратьева прошли тысячи материалов - от  Писцовой книги Лопских погостов до рассекреченных документов времен ВОВ. 

Житель Калевалы в начале 90-х годов прошлого столетия принял участие в составлении республиканской Книги памяти. Он вспоминает, что в процессе сбора материалов для книги участвовали карельские писатели Пекка Пертту, Ортье Степанов, Якко Ругоев. Помогли и инициативные старушки, которые проводили подворный обход домов ветеранов. 

Дед Сергея Кондратьева во время Великой Отечественной войны был командиром взвода в отряде «Красный партизан» на территории Калевальского района. Иван Иванович Кондратьев был награжден орденом «Красной звезды». 

 

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Метки: 
Калевала
Сергей Кондратьев
75 лет победы
Отряд Красный партизан
книга памяти