Охлопков рассказал о заболеваемости ОРВИ в Карелии

Руководитель Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсетях раскрыл статистические данные о заболеваемости ОРВИ и пневмонией в республике.

По информации Республиканского медицинского информационно-аналитического центра, с начала 2020 года в Республике Карелия зарегистрировано 92014 случаев острой респираторной инфекции, за аналогичный период 2019 года – 102849 случаев.

Пневмония выявлена у 1689 человек, за аналогичный период прошлого года – заболели 1945 человек. Если в апреле 2019 года зарегистрировано 510 случаев внебольничной пневмонии, то в апреле текущего года – 424.

Добавим, что по информации главы Карелии Артура Парфенчикова 330 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией с 1 апреля (+10 за сутки), 40 – умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода); летальных исходов за сутки не зарегистрировано.