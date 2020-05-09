Десять человек госпитализированы с пневмонией в Карелии

Десять человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии. Летальных исходов за это время не зарегистрировано, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в Карелии.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 330 пациентов, 40 умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.

Как мы писали ранее, смертей от внебольничной пневмонии в республике в этом году в два раза больше, чем в прошлом.