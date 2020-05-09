Гигантскую осину нашли на краю болота в Карелии

Настоящее дерево-великан из породы лиственных обнаружено на краю болота в крошнозерских лесах, сообщает газета Пряжинского муниципального района «Наша жизнь».

Гигантская осина по форме напоминает огромную морковку. Толстый ствол дерева обнять разом смогут только три человека, взявшись за руки.

Обхват ствола лесного исполина составил 3 метра 76 сантиметров! Ширину поперечного среза ствола можно определить при помощи несложных математических расчетов. Она получается примерно 1 метр 20 сантиметров.

Однако своей 25-метровой высотой осина «похвастаться» не может. Рядом стоящие березы и ели давно перегнали по росту старую соседку.