От пневмонии в Карелии стали умирать чаще, чем год назад

Сегодня на прямой онлайн-связи в соцсетях глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал, что смертей от внебольничной пневмонии в республике в этом году в два раза больше, чем в прошлом.

«Если с 1 января по 20 апреля 2019 года пневмонией заболело 1560 человек, то за аналогичный период 2020 года 1474 человека. При этом, с 1 апреля по 24 апреля 2019 года от пневмонии умерло 7, а в апреле 2020 года 17 человек, то есть рост более чем в 2 раза»,

– рассказал он.

Парфенчиков подчеркнул, что всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится тест на коронавирус. В большинстве случаев проводится компьютерная томография.

Как мы писали ранее, с 1 апреля 185 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией (+18 за сутки), 29 – умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода); 3 летальных случая за сутки: две женщины и мужчина – все старше 60 лет с тяжелыми сопутствующими патологиями, у всех анализ на коронавирус отрицательный.