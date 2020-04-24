Пять новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Карелии

В Карелии выявлены 5 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии в республике выявлено 42 больных, 2 из которых вылечились. Об этом на свое странице в соцсетях рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков.

Эпидемиологическая ситуация, по его данным на утро 24 апреля выглядит следующим образом.

- 42 человека с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции (+5 новых случаев за сутки);

– 2 человека выздоровели;

– всего проведено 10658 исследований (+530 за сутки);

– 1997 жителей Карелии находятся на самокарантине (за сутки их количество не изменилось);

– 28 человек остаются в местах обсервации;

– 185 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией с 1 апреля (+18 за сутки), 29 – умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода); 3 летальных случая за сутки: две женщины и мужчина – все старше 60 лет с тяжелыми сопутствующими патологиями, у всех анализ на коронавирус отрицательный.

Напомню, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19. В большинстве случаев проводится компьютерная томография.

Все пять новых случаев короновирусной инфекции подтверждены у жителей Петрозаводска: это двое мужчин (62 года и 44 года) и 3 женщины (66 лет, 54 года и 29 лет).

Уровень заболеваемости ОРВИ в этом году ниже, чем в прошлом: на сегодняшний день с начала года острой респираторной вирусной инфекцией заболели 87715 человек, в прошлом году за аналогичный период – 94747человек. Для сравнения, приводим данные на 1 апреля: 2020 год – 80822 человека, 2019 год – 85731человек.

Ранее мы сообщали, что режим жесткой самоизоляции в Карелии продлен до 30 апреля. Подробности здесь.