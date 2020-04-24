Карельские ветераны получат выплаты от республики ко Дню Победы

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал постановление правительства о выплатах ветеранам ко Дню Победы. Несколько тысяч жителей республики получат помощь в честь 75-летия окончания Великой Отечественной войны, сообщает управление пресс-службы главы РК.

По 15 тысяч рублей будет выплачено участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, а также вдовам участников и инвалидов войны. По 10 тысяч рублей получат труженики тыла и бывшие малолетние узники концлагерей. Всего на выплаты могут рассчитывать более 5600 человек.

Единовременная выплата будет перечислена в мае-июне 2020 года через отделения почтовой связи или через кредитные организации, в которые происходит перечисление мер социальной поддержки.

Напомним, также ветераны получат выплаты по 75 и 50 тысяч рублей от федерального центра.