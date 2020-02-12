Пять тысяч жителей Карелии получат выплату ко Дню Победы

В Отделении ПФР России по РК рассказали, как ветеранам получить единовременную выплату ко Дню Победы, о назначении которой ранее объявил Владимир Путин. Как отметили в Пенсионном фонде, единовременная выплата будет предоставлена в апреле-мае 2020 года. Специально обращаться в Пенсионный фонд для получения денег не нужно, средства будут предоставлены в беззаявительном порядке на основании документов, имеющихся в ПФР.

Выплаты положены ветеранам, которые имеют российское гражданство и постоянно проживают на территории России, Латвии, Литвы и Эстонии. В Карелии единовременную выплату к юбилею Победы получат более пяти тысяч ветеранов войны.

Выплату в размере 75 тысяч рублей получат участники Великой Отечественной войны и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны Великой Отечественной войны из числа лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники фашизма, вдовы, вдовцы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовы, вдовцы умерших участников Великой Отечественной войны и инвалидов Великой Отечественной войны.

Выплаты в размере 50 тысяч рублей получат ветераны Великой Отечественной войны из числа тружеников тыла и бывшие совершеннолетние узники фашизма.

Юбилейная выплата ко Дню Победы предоставляется дополнительно к ежегодной выплате в 10 тысяч рублей инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, которые принимали непосредственное участие в боевых действиях в период с 1941 по 1945 гг.

В итоге граждане, относящиеся к этой категории участников Великой Отечественной войны, в общей сумме ко Дню Победы получат по 85 тысяч рублей.