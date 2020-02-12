Стало известно, где будем праздновать День Карелии-2022

В Карелии прошел конкурс на право проведения Дня Республики в 2022 году. Из семи районов, боровшихся за победу, конкурсная комиссия выбрала Прионежье, сообщает пресс-служба Правительства РК.

Глава Карелии Артур Парфенчиков одобрил это решение. Он отметил, что Прионежский район очень значим для Карелии, для её культуры и истории. Проведение Дня Республики даст хороший импульс его дальнейшему развитию.

Районам, городам и селам Карелии празднование Дня Республики дает возможность привлечь дополнительные средства регионального бюджета и спонсоров для благоустройства и развития инфраструктуры. В преддверии празднования в населенных пунктах проводят работы по озеленению и освещению улиц, ремонтируют фасады и крыш зданий, приводят в порядок дороги и тротуары.

В Прионежье в 2022 году празднование пройдет на различных площадках – в Деревянном, Ладве, Рыбреке, Шелтозере и других.

Напомним, что в этом юбилейном году праздничные мероприятия, посвященные Дню Республики, пройдут в столице Карелии, а свой 101 день рождения Карелия отметит в Калевале.