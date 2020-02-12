Расписание пригородных поездов изменится в праздники в Карелии

«Северо-Западная пригородная пассажирская компания» сообщила о грядущих изменениях в расписании пригородных поездов. Коррективы коснутся графика следования пригородного поезда, курсирующего между поселками Суккозеро и Лендеры.

Пригородные поезда не будут следовать 23 февраля и 8 марта, сообщается на сайте организации. Поезд № 6659 Лендеры - Суккозеро проследует между двумя населенными пунктами Муезерского района 24 февраля и 9 марта.

Со всеми изменениями и расписанием пригородных поездов можно ознакомиться на станциях и вокзалах, а также на сайте «Северо-Западной пригородной пассажирской компании».

Ранее жителей поселков возмутило увольнение кассира на станции Ледмозеро. В АО «Федеральной пассажирской компании» считают, что купить билет на электричку можно через интернет.