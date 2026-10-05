Шестерых мужчин держали в рабстве в Московской области

В российском регионе раскрыли банду работорговцев

Фото МВД по РК

В Московской области шесть человек оказались в рабстве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МВД.

По информации агентства, мужчин незаконно удерживали в Раменском и заставляли работать на стройке. Отмечается, что своих жертв преступники находили на железнодорожных станциях и улицах.

По возбужденному уголовному делу под арест отправлены четыре человека. Еще одного отправили под домашний арест. Расследование дела продолжается.

Ранее сообщалось о том, что карельские спортсмены поедут на соревнования в Китай.