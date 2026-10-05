Назначили антибиотики – сахар убрать подальше: могут быть осложнения

Врач рассказал об ограничениях – они нужны исключительно для здоровья

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Оказывается, если врач назначил прием антибиотиков, то сладости в этот период лучше отставить в сторону – это может привести к иммунным осложнениям.

Во время антибактериальной терапии 100 граммов сахара в день, а это примерно 10 чайных ложек, разрушают полезную микрофлору кишечника. Не только сахар в чистом виде, но и другие сладости действуют так же губительно, сокращая разнообразие кишечных бактерий на 24%. Об этом пишет паблик Российской Газеты, опираясь на результаты исследования.

Как снизить риски? Почему, казалось бы безобидные лакомства и обычная еда, опасны?

Как уточняется в источнике, когда полезных бактерий становится меньше, кишечник начинают заселять вредные микробы, в частности, энтерококки. Это очень опасно. Так, у ослабленных пациентов это может привести к тяжелым инфекциям крови и иммунным осложнениям.



Если врач назначил курс антибиотиков, то важно знать, как принимать эти лекарства. Так, доктор Павлова рекомендовала ограничить не только сладкое, но и жирное, жареное, маринованное, соленое, то есть тяжелую для печени пищу. А чтобы уменьшить вред от антибиотиков, она посоветовала пить не менее 1,5 л воды в день.

Кроме того, специалист призвала включать в рацион кисломолочные продукты и растительную клетчатку, посоветовав употреблять 400-600 граммов овощей в сутки.



Можно употреблять также продукты с метионином – незаменимой аминокислотой, которая участвует в обмене белков и поддерживает здоровье печени. Метионин есть в рыбе, морепродуктах, бобовых, орехах, яйцах, нежирных сырах и твороге, мясе птицы и животных.