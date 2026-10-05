Нашли водителя, не пропустившего пешехода на «зебре» в Петрозаводске

Автомобилист проигнорировал пешехода на Варкауса

Фото: Госавтоинспекция Петрозаводска

О факте нарушения правил дорожного движения стало известно из социальных сетей. После публикации Госавтоинспекция Петрозаводска провела проверку и нашла нарушителя.

Выяснилось, что 27 сентября на набережной Варкауса водитель автомобиля Chevrolet Orlando не уступил дорогу пешеходу, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Нарушителем оказался 50-летний петрозаводчанин. В отношении автомобилиста вынесли постановление об административном правонарушении.

Также автоинспекторы рассказали водителю о возможных последствиях таких маневров и предупредили о недопустимости подобного поведения за рулем.