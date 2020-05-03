03 мая 2020, 11:00
Общество

Раскрыт смысл загадочной скульптуры на Онежской набережной

«Тюбингенское панно» было принесено в дар Петрозаводску в День города в 1994 году

Журналист Александр Тихий продолжает искать скрытый смысл в скульптурах, установленных на петрозаводской набережной. В этот раз он обратил свое внимание композицию из Тюбингена.

Скульптура представляет собой панно из 61 металлической мачты, которые закреплены в земле. Ни одна из этих мачт не повторяет друг друга. Авторы одной из самых необычных скульптур галереи подарков городов-побратимов Петрозаводску проживают в Тюбингене

«Тюбингенское панно» было принесено в дар Петрозаводску в День города в 1994 году. Сами авторы загадочного панно в день открытия своей работы объявили, что петрозаводчане будут долго гадать над ее смыслом. Наверное, каждый должен найти в «тюбингенском даре» что-то свое.

Мы нашли свой смысл: об этом в видеосюжете:

Для справки

«По-Тихому». В этой рубрике известный карельский журналист Александр Тихий делится своими наблюдениями о родном городе и республике Карелия. Его авторская работа – это новый взгляд, на давно известные факты.

 

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По-тихому
Онежское озеро
петрозаводская набережная
скульптуры
Тюбинген
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