Еще четверо заболевших коронавирусом выявлены в Карелии

Четыре новых случая коронавирусной инфекции были подтверждены в Карелии по состоянию на утро воскресенья, 3-го мая. Так, COVID-19 обнаружили у одного петрозаводчанина и троих жителей поселка Салми Питкярантского района.

«Общая заболеваемость в Карелии – 14,5 случаев на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 5,8 раз выше и составляет 84,5 случаев, по Северо-Западу – 72»,

- добавили в оперштабе.

Таким образом, по состоянию на 3 мая, коронавирус был подтвержден у 89 человек. На сегодняшний день 13 человек уже выздоровели от коронавирусной инфекции и покинули медучреждения. Всего в республике проведено 16794 исследования на коронавирус (+673 за сутки). 3340 жителей Карелии находятся на самокарантине (за последние сутки их количество увеличилось на 1203 человека), а 23 человека остаются в обсерваторах.

Напомним, Минздрав Карелии уже отправил группу медиков в поселок Салми Питкярантского района. Накануне там выявлено уже пятеро заболевших коронавирусом, таким образом, на сегодняшний день тесты на COVID-19 дали положительный результат у восьми человек в поселке.