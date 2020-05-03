Мужчину с положительным тестом на COVID-19 перевели в Петрозаводск

В официальном сообществе Олонецкого района в популярной соцсети появилась информация о мужчине, тест на коронавирус у которого был подтвержден накануне.

«Мужчина, у которого выявлен положительный тест на COVID-19, направлен в республиканскую инфекционную больницу. Круг контактов определен. У всех взят биологический материал для исследования, он в работе. Все контактировавшие лица находятся в обсерваторе»,

- сообщает источник.

Напомним, вчера в Олонецком районе выявлен первый случай заражения коронавирусом. Положительный тест на Covid-19 сдал мужчина, который приехал в Олонец в командировку. Администрация района обратилась ко всем жителям с просьбой соблюдать рекомендации врачей, максимально ограничить контакты и носить медицинские маски.