Медики Минздрава РК направлены на борьбу с Covid-19 в очаг заражения

Минздрав Карелии отправил группу медиков в поселок Салми Питкярантского района. Там выявлено уже пятеро заболевших коронавирусом, один из них - в последние сутки. Один из заболевших находится в монопрофильном центре для лечения больных Covid-19 в Петрозаводске, сообщает оперативный штаб по РК.

Сегодня в поселке специалисты Минздрава обследовали людей, которые контактировали с заболевшими. Кроме того, медики проверяют все случаи ОРВИ в Салми.

Бригада обеспечена средствами индивидуальной защиты, а также расходными материалами для проведения тестов.

По данным на 2 мая, в республике 85 заболевших Covid-19.