02 мая 2020, 20:34
Медики Минздрава РК направлены на борьбу с Covid-19 в очаг заражения
В поселке Салми бригада специалистов обследовала людей, контактировавших с группой заболевших
Минздрав Карелии отправил группу медиков в поселок Салми Питкярантского района. Там выявлено уже пятеро заболевших коронавирусом, один из них - в последние сутки. Один из заболевших находится в монопрофильном центре для лечения больных Covid-19 в Петрозаводске, сообщает оперативный штаб по РК.
Сегодня в поселке специалисты Минздрава обследовали людей, которые контактировали с заболевшими. Кроме того, медики проверяют все случаи ОРВИ в Салми.
Бригада обеспечена средствами индивидуальной защиты, а также расходными материалами для проведения тестов.
По данным на 2 мая, в республике 85 заболевших Covid-19.