Два брата раскинули сети христианской веры над Онежским озером

Журналист Александр Тихий продолжает искать скрытый смысл в скульптурах, установленных на петрозаводской набережной. В этот раз он обратил свое внимание на скульптуру «Рыбаки». Она была установлена в 1991 году. Автором композиции является скульптор Рафаэль Консуэгра из города-побратима Дулута, штат Миннесота, США. Он принимал непосредственное участие в сварке и монтаже конструкций, которые были выполнены на ПО «Петрозаводскмаш».

Некоторое время после установки скульптуры ходили слухи, что в руках у рыбаков не сеть, а специальная антенна, которая передает шпионскую информацию на запад. На самом деле Рафаэль Консуэгра, как глубоко религиозный человек изобразил двух учеников Христа, по жизненной профессии рыбаков, а впоследствии великих Апостолов Андрея и Петра.

Два рыбака, согласно «Евангелию», это – два брата, апостолы Петр и Андрей. Они ловили рыбу в древней Иудее, но стали первыми учениками Иисуса, который повел братьев за собой и сделал их «ловцами душ человеческих». Причем, как известно, Петр со временем стал особо почитаемым святым, главным символом папской церкви, самой распространенной в мире христианской конфессии. А об апостоле Андрее существует такая легенда. Он, якобы, один из всех 12 апостолов посетил русские земли (и даже, говорят, побывал на святой земле Валаама). То есть, для православия Андрей так же почитаем, как и его брат Петр. Причем для Петрозаводска имеют значение оба брата. Святым патроном основателя нашего города считается именно апостол Петр. Итак, смысл творения Консуэгра прост: двое братьев, католик и православный, раскидывают над Вселенной сети христианской веры.

Для справки

«По-Тихому». В этой рубрике известный карельский журналист Александр Тихий делится своими наблюдениями о родном городе и республике Карелия. Его авторская работа – это новый взгляд, на давно известные факты.