Финны объявили в розыск ребенка, вывезенного в Россию

Полиция Финляндии расследует дело по статье УК «похищение ребенка», который был вывезен в Россию. Предпринята попытка вернуть ребенка путем сотрудничества между властями, сообщает издание Iltalehti.

29 февраля мать без разрешения отца увезла четырехлетнюю девочку в Россию. Отец является опекуном ребенка, и теперь старается всеми возможными путями получить обратно свою дочь. Девочка – гражданка Финляндии. Позже она получила также российский паспорт, который у отца. Отец не понимает, как ребенка выпустили из Финляндии без разрешения опекуна.

Насколько известно, мать и девочка пересекли границу через КПП Ваалимаа. Комиссар Кати-Сусанна Луккаринен из Полиции Лапландии подтверждает информацию.

«Мы ведем тесное сотрудничество с обвинителем, и связались, как с консульством, так и с министерством иностранных дел. Стремимся к тому, чтобы ребенка, как можно скорее вернули отцу», – говорит Кати-Сусанна Луккаринен.