Пять новых случаев заражения коронавирусом выявлены в Карелии

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сообщил о новых заболевших коронавирусом в Карелии. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

«На вечер 21 апреля Covid-19 подтвержден еще у пяти человек»,

- сообщил министр.

Среди заболевших - немолодая супружеская пара из Кондопоги (муж недавно вернулся из Санкт-Петербургского центра травматологии). Также 88-летняя жительница Сегежи и два жителя Петрозаводска: 66-летний пенсионер и 39-летняя женщина, вернувшаяся из Москвы.

Таким образом число заболевших в Карелии выросло до 35 человек.